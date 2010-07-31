Двоє київських чиновників погоріли на хабарі

У Києві затримано заступника директора та економіста одного з комунальних підприємств Київської міської державної адміністрації під час одержання хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України, їх було затримано в службовому кабінеті працівниками Антикорупційного бюро ГУБОЗ.

Вказані службовці вимагали та отримали 12 тис. грн. хабара від приватного підприємця за вирішення питання про підписання договору на підключення до електромережі столиці малих архітектурних форм.

За даним фактом прокуратурою Печерського району міста Києва порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі.