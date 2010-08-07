У Херсонській області накрили фальсифікаторів коньяку

Співробітники податкової міліції ДПІ у м.Нова Каховка на ринку поряд з трасою республіканського значення Мелітополь – Одеса в селищі Веселе Бериславського району виявили підпільний цех з виробництва фальсифікованого коньяку під маркою «Таврія» .

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Херсонській області, податківці закупили кілька пляшок алкогольних напоїв нібито виробництва ВАТ “АПФ “Таврія” з ознаками фальсифікації без марок акцизного збору.

Це дало змогу викрити махінаторів, за місцем помешкання яких діяв підпільний цех із виготовлення коньячного фальсифікату.

Серед 50 півлітрових пляшок готового алкогольного сурогату, двох каністр із спиртом, порожніми скляними пляшками, етикетками та термоковпачки була також скляна банка з рідиною темного кольору з характерним запахом смаженого цукру та повна каністра ароматизатора з етикеткою «Ароматизатор харчовий POM 550 ідентичний натуральному».

Під час проведення оперативно-слідчих дій виявлено 26 пластикових діжок та пластикова каністра, в яких знаходилось понад 5 тонн спирту. Встановлено, що раніше ці діжки використовувалися для зберігання отрутохімікатів.

Усього з цеху вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 150 тис. грн. Порушено кримінальну справу, триває слідство.