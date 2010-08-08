Жертвами повеней у Центральній Європі стали вже 10 людей

У країнах Центральної Європи зливи призвели до повеней, є жертви, повідомляє Радіо "Свобода".

На півночі Чехії, за уточненими даними, потонули щонайменше троє людей, один вважається зниклим безвісти. Кільком населених пунктів завдано серйозної шкоди. На кілька годин було перервано залізничне сполучення між Прагою і Дрезденом.

На півдні Польщі жертвами повеней стали 4 людей, в суміжних районах Німеччини - ще троє.