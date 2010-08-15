У Криму промили русло головної річки півострова

В суботу в Криму проведено санітарний попуск води з Сімферопольського водосховища з метою промивки русла головної річки півострова Салгір. Таке рішення ухвалив Республіканський комітет з водогосподарського будівництва і зрошувального землеробства у зв`язку з аномально високою температурою повітря, що позначилася на санітарному стані русла.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Рескомводгоспі АРК, позаплановий пуск води дав можливість знизити її температуру, поліпшити її санітарний стан і підживити грунтові води русла Салгіра свіжою і чистою водою.

«Такий позаплановий попуск води, при якому ми забезпечили потік 10 куб. м. на секунду, оздоровить санітарний стан річки Салгір. Цей ковток чистоти і свіжості річці зараз дуже необхідний», - заявив голова Рескомводгоспу АРК Олександр ЛІЄВ під час відкриття шлюзів на Сімферопольському водосховищі.

Він також зазначив, що окрім кліматичних проблем, міській владі варто частіше звертати увагу і на вплив людини на головний водний об`єкт міста і Криму.

«Сьогодні проблема Салгіра пов`язана не тільки з кліматичною ситуацією, в якій знаходитися Крим у зв`язку з посушливим і спекотним літом, а ще й з людським чинником», - наголосив керівник Рескомводгоспу.

За його словами, «предки у всі часи, й радянські, й царські, й стародавні, цінували кримську воду, збираючи її по краплях і раціонально її використовуючи». «Сьогодні ж серед жителів столиці Криму немало тих, хто без розкаяння совісті може викинути сміття в головну кримську водну артерію", - підкреслив О.ЛІЄВ.

Окрім цього, він повідомив, що в Криму знаходяться 23 водосховища, з яких 8 наповнюються водою з Північно-Кримського каналу, а інші – природним чином. Сьогодні загальний рівень заповнення цих водосховищ перевищує 70%.