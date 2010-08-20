Відправа по Олесеві Ульяненку відбудеться в Трапезній церкві

Відправа по Олесеві Ульяненку відбудеться 21 серпня в Трапезній церкві Михайлівського собору, об 11:30, повідомляють організатори похорону.

Після відспіву - похорон на Байковому кладовищі, ділянка 33 (поруч з могилами Тютюнника і Пелеха).

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 18 серпня на 49-му році життя помер український письменник Олесь Ульяненко (справжнє ім`я Олександр Ульянов). У 2009 році довкола роману Ульяненка "Жінка його мрії" розгорівся скандал, коли Національна експерта комісія з питань моралі визнала книгу порнографічною, і її вилучили з обігу. Висновок НЕК викликав хвилю обурення серед української інтелігенції. Втім уже в квітні 2010 року роман було перевидано, а його презентація пройшла у вигляді провокаційного перформансу. О.Ульяненко також відомий за своїм романом "Сталінка", за який він у 1997 році отримав малу Шевченківську премію. Усього письменник написав близько 20 романів.