Помер Олесь Ульяненко

У ніч з вівторка на середу на 49-му році життя помер український письменник Олесь Ульяненко. Причина смерті поки невідома.

Сумну звістку "Українській правді. Життя" підтвердив прес-секретар Національної спілки письменників України Георгій Арабулі. Йому, в свою чергу, про смерть Ульяненка повідомила інша письменниця Любов Голота.

Олесь Ульяненко, чиє справжнє ім`я Олександр Ульянов, народився 8 травня 1962 року на Полтавщині. У 2009 році довкола роману Ульяненка "Жінка його мрії" розгорівся цілий скандал.

Так, Національна експерта комісія з питань моралі визнала книгу порнографічною, її вилучили з обігу. Висновок НЕК викликав хвилю обурення серед української інтелігенції. Втім уже в квітні 2010 року роман було перевидано, а його презентація пройшла у вигляді провокаційного перформансу.

Олесь Ульяненко також відомий за своїм романом "Сталінка", за який він у 1997 році отримав малу Шевченківську премію. Усього письменник написав близько 20 романів.