На шахті «Орехівська» рятувальники гасять пожежу

У Луганській області на шахті «Орехівська» (м.Краснодон) у даний час рятувальники ведуть роботи з гасіння пожежі.

Цей факт у 20.40 підтвердили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби в Донецьку.

У прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України розповіли, що пожежа на шахті сталася сьогодні вночі о 3.35: виникло займання в конвеєрному ухилі 1-ї північної лави на горизонті 490 метрів.

На момент аварії в копальні перебувало 87 гірників, усі вони оперативно були виведені на поверхню, ніхто не постраждав. На підприємство прибули рятувальники, був розгорнутий штаб із ліквідації аварії.

За словами заступника голови первинної профспілкової організації шахти «Орехівська» Олександра ВОЛОДСЬКОГО, у штольні спочатку не було чути запаху гару, гірники помітили вогонь, коли з-за перемички виробленого простору на конвеєрну стрічку вивалилася палаюча породна маса. Шахтарі змогли її загасити самостійно, однак після цього з-за перемички з`явилися нові осередки займань.

«Про ситуацію зразу було повідомлено диспетчеру, терміново проведено комплекс необхідних у таких випадках заходів», - сказав профспілковий чиновник.

На шахті було ухвалене рішення для повної ліквідації аварії використовувати систему пожежогасіння «Кобра», яку близько 15.00 доставили до місця займання.

У ППВП зазначили, що видобувні роботи у шахті повністю припинено. Відновити видобуток вугілля можна буде тільки після повного остигання гірських порід і дегазації гірничих виробок.

Для встановлення причин аварійної ситуації на шахті «Орехівська» створена комісія спеціального розслідування.