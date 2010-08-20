Суд звільнив мера, затриманого при отриманні хабара у майже 2 млн. грн

Ленінський районний суд Вінниці сьогодні ухвалив рішення змінити запобіжний захід стосовно мера міста Немирова Віктора КАЧУРА, затриманого при отриманні хабара у майже 2 млн. грн., з утримання під вартою на підписку про невиїзд.

Про це УНІАН повідомив адвокат В.КАЧУРА Владилен МУЛЬТЯН.

"КАЧУР був звільнений на підписку про невиїзд прямо в залі суду", - сказав він.

В.МУЛЬТЯН зазначив, що відповідне рішення суд ухвалив на підставі поданого В.КАЧУРОМ клопотання у зв`язку з його станом здоров`я.

Також, за словами адвоката, суд відмовив у задоволенні клопотання представнику Прокуратури Вінницької області, який просив продовжити арешт В.КАЧУРА ще на 4 місяці.

Довідка УНІАН. В.КАЧУР був затриманий у приміщенні Немирівської міськради під час отримання 1,85 млн. грн. хабара від директора відкритого акціонерного товариства за вирішення питання про передачу земельної ділянки площею 1,5 га в оренду з подальшим її викупом. Прокуратура Вінницької області порушила кримінальну справу за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовою особою).

26 червня Ленінський райсуд Вінниці обрав запобіжний захід стосовно мера Немирова В.КАЧУРА – утримання під вартою протягом 2 місяців.