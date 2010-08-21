Арештований захисник людей, заражених СНІДом під час здачі крові

Влада КНР заарештували активіста Тянь Сі - однієї з найвідоміших в Китаї захисників людей, заражених СНІДом, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Як повідомляють його колеги, останнім часом Тянь Сі перебував під постійним тиском держави за те, що намагався відстояти права заражених ВІЛ в результаті дій лікарів на виплату компенсацій.

Вважається, що більше півмільйона людей в центральному Китаї були заражені СНІДом в процесі здачі крові до державних донорських банків у середині та наприкінці 90-х років.

Мешканці сіл розповідали, як кров брали у кількох людей одночасно і поміщали її в один контейнер.

Потім з неї видобували плазму, а решту крові назад вливали донорам.

Антисанітарія, багатократне використання шприців і нестерильний одяг медпрацівників сприяли швидкому поширенню захворювання серед місцевого населення.

Влада КНР частково визнала проблему, проте не поспішає виплачувати компенсації.