Гендиректор: залізнична медицина завжди була кращою

До Дня Незалежності України у хірургічному відділенні клінічної лікарні Львівської залізниці відкрили операційний блок після капітального ремонту.

У заході взяли участь генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК, начальник Львівської залізниці Богдан ПІХ та інші гості, повідомили УНІАН в «Укрзалізниці».

Під час відкриття оновленого операційного блоку генеральний директор «Укрзалізниці» зазначив, що галузь зберегла систему відомчої медицини. «Залізнична медицина завжди була кращою за рахунок того, що галузь допомагала і допомагає нині. Оновлюється обладнання, впроваджуються нові методи діагностики і лікування, покращуються умов для пацієнтів тощо. І така робота проводиться на усіх залізницях», - наголосив М.КОСТЮК.

Як зазначається у повідомленні, у клінічній лікарні Львівської залізниці ремонтні роботи проведено в операційній, палатах для хворих, процедурній. Придбано сучасне обладнання: операційні столи, освітлення, наркозні апарати, системи вентиляції, стерилізації тощо.

Капітально відремонтований операційний блок включає два операційних зали, передопераційне приміщення і стерилізаційну кімнату. У презентованому відділенні також створено усі умови для роботи та відпочинку чергового медперсоналу.

У хірургічному відділенні клінічної лікарні Львівської залізниці щороку проходять лікування понад 1500 хворих, 80% яких – залізничники. Лікарі виконують до 1000 операцій на рік. Понад третина цих втручань відбувається за невідкладними показами, саме тому новітня апаратура та устаткування потрібні лікарям, аби зберегти життя та здоров’я хворих у надзвичайних ситуаціях.

Хворим роблять операції на шлунку, жовчних шляхах, судинах, щитовидній залозі, пластику гриж, проктологічні операції тощо. Особливий блок операцій – урологічні, яких виконують близько 400 на рік. У відомчій медицині «Укрзалізниці» на сьогодні 100 медичних закладів, серед яких 20 поліклінік, 76 лікарень та 4 станції переливання крові. У системі охорони здоров’я залізничного транспорту України працюють понад 4 тисячі лікарів та 10 тисяч осіб середнього медичного персоналу.