Міністр про вбивство журналіста та причетність міліції

Справу про зникнення журналіста Климентьєва розслідуватиме центральний апарат МВС - Могильов

Київ. 26 серпня. УНІАН. Розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом навмисного вбивства харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА, продовжить Головне слідче управління МВС України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

«У нас є підозри вважати, що там можуть бути причетні співробітники правоохоронних органів, як діючі, так і колишні, і тому, щоб не було витоку інформації, справа забирається у центральний апарат, в Головне слідче управління… Ми вважаємо, справа буде досить важка і займе досить тривалий час», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

При цьому міністр зазначив, що під час збору первинних матеріалів щодо зникнення журналіста було виявлено достатньо критичних статей, які він друкував і у яких фігурує ряд посадових осіб.

За словами А.МОГИЛЬОВА, 25 серпня з Харкова приїхав його заступник Леонід ЗИМА, який керує розслідуванням, і привіз підбірку публікацій В.КЛИМЕНТЬЄВА. «Усі фігуранти (публікацій – УНІАН) будуть перевірені, опитані. Усі прізвища, які проходять по його публікаціях, вони всі будуть перевірятися», - запевнив міністр.

Водночас, відповідаючи на питання щодо керівництва харківської міліції, А.МОГИЛЬОВ сказав, що говорити про зміну керівництва підстав немає.

При цьому він доручив Департаменту зв`язків з громадськістю МВС України та своєму раднику Костянтину СТОГНІЮ регулярно інформувати громадськість з приводу розслідування цієї справи. «Необхідно, щоб ця інформація була прозорою, достовірною і не було будь-яких інсинуацій з цього приводу», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав із дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» сріблястого кольору у невідомому напрямку.

Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон зниклого журналіста.

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