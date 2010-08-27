До підземних сховищ закачано три чверті зимового запасу газу

На сьогодні в українські підземні сховища газу (ПСГ) закачано 20 млрд. кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови НАК «Нафтогаз України» Юрій КОЛБУШКІН.

За його словами, обсяг купівлі імпортного газу в серпні цього року становитиме 2,8-3 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, до початку нового опалювального сезону НАК «Нафтогаз України» планує накопичити в ПСГ близько 27 млрд. куб. м газу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.