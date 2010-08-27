Міллер: українці зможуть мати газ за внутрішніми російськими цінами

Об`єднання НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» дозволить населенню України отримувати газ за внутрішньоросійськими цінами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР в ефірі телеканалу «Вести».

«На перспективу наша точка зору, точка зору «Газпрому» зводиться до того, що ми могли б об`єднати «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», при цьому ми вважаємо, що це був би дуже важливий соціальний момент, оскільки постачання газу для населення України могло б у цьому випадку здійснюватися, на наш погляд, за цінами, за якими здійснюється постачання газу для населення Росії. У нас ціна на газ для населення Росії встановлюється державою, є неринковою, на сьогоднішній день це 1 тис. 880 руб. за тис. куб. Це трохи більше 60 дол. за тисячу кубометрів», - сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, створення спільного підприємства привабливе для обох сторін тим, що дозволило б «створити спільну російсько-українську ресурсно-видобувну базу».

«Це стало б дуже важливим чинником передбачуваності, надійності, стабільності поставок газу для споживачів України», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня 2010 року в Сочі голова уряду РФ Володимир ПУТІН запропонував Україні об`єднати ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз».