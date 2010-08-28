Ярославський: мінімум на 100 років ми забезпечили харків'ян аеропортом

Відкриття нового терміналу Міжнародного аеропорту «Харків» є знаковою подією в житті України. На цьому наголосив генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, це перший об’єкт в авіаційній галузі України, який відкрився до Євро-2012.

«Я думаю, що для нас, для всіх харків`ян нинішній день є знаковим - відкрився перший термінал в незалежній Україні», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

При цьому він підкреслив, що термінал споруджено на кілька місяців раніше запланованого.

«Фактично за неповні два роки ми з рівного місця побудували термінал, який, я сподіваюся, всім подобається. У першу чергу хотілося б зробити цей подарунок харків`янам… Допомагали всі. Всім за це велике спасибі», - зауважив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Відповідаючи на запитання про те, які нові авіамаршрути планується відкрити, він повідомив, що сьогодні термінал розпочав примати й відправляти літаки, а також нагадав, що недавно були підписані угоди на 5 маршрутів до Європи, зокрема на Мілан, Париж, Будапешт і Берлін.

«Для нас відкритий весь світ. І термінал, і аеропорт разом зі смугою і стадіон - всім цим користуватимуться ми і наші нащадки, тому мінімум на 100 років ми забезпечили харків`ян сучасним аеропортом, в який прилітатимуть друзі, гості, люди з грошима, які хочуть інвестувати в наш регіон», - наголосив бізнесмен.

Він повідомив, що загальна вартість терміналу становить близько 80 млн. дол. «Це все гроші приватні, - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, - всі гроші приватної компанії».

При цьому він зазначив, що фінансування з державного бюджету, зокрема на реконструкцію аеродромного комплексу харківського аеропорту, «йде повною мірою».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові відбулося урочисте відкриття новозбудованого терміналу міжнародного аеропорту в рамках підготовки України до Євро-2012. У заходах взяв участь і виступив з промовою Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Новий термінал розрахований на 650 пасажирів на годину. Проектом підготовки аеропорту «Харків» до Євро-2012 передбачені також реконструкція історичного приміщення аеровокзалу, спорудження тимчасового терміналу, будівництво нової злітно-посадкової смуги, автовокзалу.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» реконструюється в рамках підготовки до Євро-2012. Реалізацію проекту розпочато 1 квітня 2008 року після того, як компанія «Нью Системс АМ» (група DCH) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу аеропорту. Проект включає будівництво нового терміналу, реконструкцію існуючого, будівництво нової злітно-посадочної смуги і капітальний ремонт перону, впорядкування привокзальної площі. Після реконструкції аеропорт прийматиме повітряні судна типу Airbus A-320 і Boeing B-737.

Новий термінал площею понад 20 тис. кв.м. дозволить до 2011 року збільшити обслуговування пасажиропотоку до 650 тис. осіб на рік. Планується також реконструкція готелю в аеропорту «Харків», створення сучасного паркінгу, будівництво автовокзалу.

Загальна вартість робіт з реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків» становить 1086,53 млн. грн. (в т.ч. будівельно-монтажні роботи - 759,5 млн., устаткування - 81,6 млн., інші - 245,4 млн.). Вартість реконструкції аеропорту включає дві складові: інвестиції приватного інвестора О.ЯРОСЛАВСЬКОГО (президента групи DCH, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Евро2012) і фінансування з державного бюджету.

За рахунок коштів О.ЯРОСЛАВСЬКОГО реконструюється аеровокзальний комплекс - будівництво нового терміналу, реконструкція того, що існує, спорудження тимчасового терміналу, реконструкція привокзальної площі, ряд інших робіт. За рахунок коштів держбюджету - аеродромний комплекс (як і аеродроми всіх інших українських аеропортів - це стратегічний об`єкт, що знаходиться в державній власності і реконструюється за рахунок бюджетного фінансування).

Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО (аеровокзальний комплекс, привокзальна площа) - 508,8 млн. грн. Загальна сума державних інвестицій (фінансування з держбюджету в реконструкцію аеродромного комплексу) - 1086,53 млн. грн. Сукупні інвестиції - 1595,53 млн. грн.

Група DCH (бенефіціар – О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ) реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (в тому числі стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків».