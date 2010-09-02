Музей металургії створено біля прохідної комбінату
03:27, 02 вересня 2010Суспільство
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Повідомлення з Дніпродзержинська
У Дніпродзержинську біля центральної прохідної Дніпровського металургійного комбінату ім. Дзержинського створено музей металургії під відкритим небом.
Про це УНІАН повідомили в адміністрації підприємства.
Ініціаторам появи першого в Україні музею металургії під відкритим небом стало керівництво меткомбінату.
Музей створено з метою збереження обладнання попередніх поколінь. На даний момент у музеї налічується 25 одиниць нині вже історичної техніки. Експозицію відкрито для вільного відвідування. Найчастіше музей металургії під відкритим небом відвідують школярі, студенти та ветерани.
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