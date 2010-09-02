Музей металургії створено біля прохідної комбінату

У Дніпродзержинську біля центральної прохідної Дніпровського металургійного комбінату ім. Дзержинського створено музей металургії під відкритим небом.

Про це УНІАН повідомили в адміністрації підприємства.

Ініціаторам появи першого в Україні музею металургії під відкритим небом стало керівництво меткомбінату.

Музей створено з метою збереження обладнання попередніх поколінь. На даний момент у музеї налічується 25 одиниць нині вже історичної техніки. Експозицію відкрито для вільного відвідування. Найчастіше музей металургії під відкритим небом відвідують школярі, студенти та ветерани.