Нацбанк дав прогноз інфляції на поточний рік

Національний банк України прогнозує інфляцію в 2010 році на рівні 10,5%, у 2011 році – 11,2%. Про це йдеться в Макроекономічному огляді (за серпень), оприлюдненому на сайті Національного банку України.

«Загалом, наші оцінки зростання споживчої інфляції при продовженні поточної монетарної політики й при виконанні критеріїв ефективності Міжнародного валютного фонду становлять 10,5% у 2010 р. і 11,2% у 2011 р.», - йдеться в макропрогнозі.

У НБУ прогнозують, що в другому півріччі 2010 року інфляція посилиться у зв`язку з підвищенням адміністративно регульованих тарифів на 21,2% (у першому півріччі їх зростання становило 3,3%). Базова інфляція залишиться на поточному рівні (7,7% у 2010 році) внаслідок все ще негативного розриву ВВП і ревальвації номінального обмінного курсу.

У 2011 році Нацбанк прогнозує незначне зростання інфляції (до 11%) внаслідок низького врожаю зернових у 2010 році й продовження процесу підвищення адміністративно регульованих тарифів. При цьому, базова інфляція дещо підвищиться внаслідок поступового зменшення негативного розриву ВВП.

У НБУ вважають, що інфляція пального формуватиметься відповідно до очікуваної динаміки світових цін на нафту й збільшенням акцизу на пальне й становитиме 11,3% у 2010 р. і 16% у 2011 р.

Довідка УНІАН. У Держбюджеті на 2010 рік закладено показник інфляції (грудень до грудня) на рівні 13,1%.