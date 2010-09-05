Переможницею конкурсу «Міс Україна 2010» стала одеситка (фото)

Переможницею конкурсу «Міс Україна 2010» стала 21-річна Катерина Захарченко з Одеси.

Як повідомляє "Дзеркало тижня", у фіналі конкурсу взяли участь 26 дівчат. Першою віце-міс журі визнало Наталію Ситникову з Краматорська, другою віце-міс стала Юлія Стратегопуло з Вінниці. Титул «Міс глядацьких симпатій» отримала дівчина, що дійшла лише до півфіналу, — 16-річна Ганна Рибакова з Одеси.

Журі конкурсу, як і було обіцяно, стало зоряним. Правда заявлені були одні, а приїхали зовсім інші. Очолила журі зірка італійського кіно Орнелла Мутті. З Америки на конкурс прилетіли Памела Андерсон і голлівудська кінозірка Ліз Херлі. Компанію їм склав актор Жан-Клод Ван Дамм.

Очікувана до останнього Періс Хілтон так і не прилетіла до України. Зате американська актриса Памела Андерсон, яка замінила Періс Хілтон в журі конкурсу «Міс Україна 2010», вимагала від організаторів шоу президентський номер-люкс вартістю 12,5 тисяч євро на добу. Крім того, зірка побажала оглянути Київ і не відмовлялася від національних страв.