8 київських чиновників арештували, 14 - на підписці про невиїзд

У провадженні прокуратури та правоохоронних органів перебувають 22 кримінальні справи за фактами зловживань київських чиновників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві.

«У провадженні слідчих МВС, СБУ, податкової знаходиться 18 кримінальних справ, у провадженні прокуратури – 4. 22 особам висунуто обвинувачення, з них 8 заарештовано, 14 знаходяться на підписці про невиїзд», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Водночас, генпрокурор повідомив, що 30 серпня було порушено кримінальну справу за фактами порушень бюджетного законодавства працівниками компаній "Київміськбуд», «Київхімволокно», «Київгаз», «Київводоканал». За словами генпрокурора, матеріали цих справ направлені до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, також пред`явлено позови щодо скасування незаконного обігу акцій.

О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що по кожній справі збитки перевищують 10 млн. грн.

«Там є і 14, і 16 мільйонів збитків, а по «Київміськбуду» - понад 100 мільйонів», - сказав він.