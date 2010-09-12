Пожежа у центрі Ялти: сосновий гай підпалили навмисне?

У центрі Ялти минулої ночі, між 2-ю і 3-ю годинами, зайнявся сосновий гай, що займає площу близько 1 гектара на 75-градусному схилі над так званою Полікуровською слобідкою.

Як повідомила кореспонденту УНІАН активістка громадської організації «Полікуровська слобідка» Олена ТАРАНЕНКО, першими пожежу помітили мешканці довколишніх будинків, які тут же почали рятувати дерева і чагарники (всього гай налічує близько 500 дерев). В цілому на боротьбу з вогнем вийшли близько 30 осіб, багато хто з яких є членами громадської організації «Полікуровська слобідка».

На місце події прибув і пожежний розрахунок. До 5-ї години ранку пожежу було ліквідовано.

За інформацією О.ТАРАНЕНКО, за попередніми оцінками, підстилка і чагарник вигоріли на приблизно третині ділянки. «Якби люди не піднялися дуже оперативно на боротьбу з вогнем - наслідки могли би бути вельми сумними. Головну небезпеку чинила можливість переходу низової пожежі у верхову, що, з урахуванням сухої погоди, привело б до знищення соснового гаю і переходу вогню на житлові будинки», - зауважила активістка.

Вона додала, що пожежа виникла в дуже незручному для його гасіння місці, що вже саме по собі викликає певні підозри в злому намірі.

Як сказала О.ТАРАНЕНКО, в громадській організації переконані, що подія не є випадковістю. Активістка повідомила, що громадська організація письмово поінформує про це керівництво міста і правоохоронні органи.

За словами головного редактора газети «Велика Ялта News» Андрія КЛИМЕНКА, жителі Полікуровської слобідки та однойменної громадської організації відомі тим, що вже понад 5 років чинять опір забудові схилу, мотивуючи це, зокрема, розташуванням там цінних порід дерев.

Крім того, як зазначив він, «Полікуровська слобідка» останні 2 року знаходиться в центрі боротьби жителів Ялти за вільний прохід на пляжі, саме ця організація рік тому «прогриміла» на всю Україну, почавши акцію щодо знесення огорож на підступах до моря в районі Ялти.

На думку А.КЛИМЕНКА, підозри жителів Полікуровської слобідки в невипадковому характері пожежі мають під собою підстави. «І взагалі, весь досвід в Ялті - та і не тільки в Ялті - підказує, що просто так звані спірні території не горять. Крім того, це не таке місце, де можна гуляти о 2-й ночі і випадково кинути недопалок. Тому, підозри, звичайно, мають під собою підстави», - пояснив керівник газети.

А.КЛИМЕНКО переконаний - те, що трапилося «матиме широкий резонанс, тому як дана громадська організація за роки своєї успішної боротьби освоїла методи роботи зі ЗМІ, силовими і правоохоронними структурами».