На Тернопільщині затримали чоловіка з обрізом за пазухою

На Тернопільщині за наслідками операції «Зброя та вибухівка», яка проходила впродовж серпня, порушено 14 кримінальних справ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, загалом у ході оперативних заходів з незаконного обігу правоохоронцями вилучено 3 саморобних вибухових пристрої, 4 обрізи мисливських рушниць, дві саморобні одиниці зброї, 8 одиниць холодної зброї. Зокрема під час операції було затримано жителя Заліщиків при спробі продати саморобну вибухівку, а також жительку цього ж райцентру, яка намагалася продати за 150 гривень обріз мисливської рушниці. В одному з райцентрів затримали жителя селища Велика Березовиця з обрізом за пазухою, правоохоронці встановлюють для чого він приїхав у місто з вогнепальною зброєю. Також не зміг зміг пояснити при затриманні для чого йому знадобився саморобний пістолет житель села Озеряни Борщівського району.

У відділі громадських зв’язків зауважили, що у вересні жителі області мають можливість добровільно позбутися незареєстрованою зброю, при цьому вони не нестимуть за її зберігання кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2010 року в рамках місячника добровільної здачі зброї жителі області здали 152 одиниці вогнепальної зброї, в тому числі 66 одиниць, що перебували в незаконному обігу. Також було здано 600 боєприпасів.