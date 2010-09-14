Злочинці отримали 15 млн. під заставу чужих квартир

У Києві викрито злочинне угруповання в складі 13 осіб, яке отримало 15 млн. грн. банківських кредитів під заставу чужих квартир.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив заступник прокурора міста Григорій ОСТАФІЙЧУК.

За його словами, шахраї підробляли документи на квартири, в яких господарі перебувають рідко, а потім на підставних осіб, як правило бомжів, отримували в банківських установах грошові кредити.

Як зазначив Г.ОСТАФІЙЧУК, наразі слідством встановлено 5 подібних епізодів. Для забезпечення відшкодування збитків банкам на майно членів угруповання накладено арешт. Загальна сума арештованого майна становить 25 млн. грн. У прокуратурі сподіваються найближчим часом закінчити розслідування справи і передати її на розгляд суду.