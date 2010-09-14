Одеські хакери за місяць викрадали з банківських рахунків до $500 тисяч

Працівники Антикорупційного бюро Головного Управління боротьби з організованою злочинністю МВС України викрили організовану злочинну групу з 5 жителів Одеси, які займались розкраданням грошових коштів в особливо великих розмірах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за оперативною інформацією встановлено, що учасники ОЗГ за допомогою спеціального обладнання проникали в банківські рахунки іноземних підприємств, установ та організацій і спустошували їх. За попередніми даними, місячні «гонорари» хакерів становили від 300 до 500 тисяч доларів.

Під час проведення обшуків в офісних та інших приміщеннях оперативники вилучили сервери, комп’ютери, печатки, штампи, бланки, платіжні картки, наркотики, зброю, 350 тисяч доларів, фіктивні документи, підроблені паспорти та інші докази злочинної діяльності групи.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.200 Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться заходи з виявленню всіх обставин злочинної діяльності ОЗГ та встановлюються потерпілі.