Мерія Донецька допомогла відкрити український клас у Ростові

Міська влада Донецька посприяла відкриттю в Росії, в одній зі шкіл міста Ростов-на-Дону класу з українською мовою навчання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він нагадав, що російське місто Ростов-на-Дону є містом-побратимом Донецька, й там проживає сильна українська діаспора. За словами О.ЛУК’ЯНЧЕНКА, нещодавно в Ростові-на-Дону проходили урочистості з нагоди Дня міста, в яких жителі Донецька також брали участь.

«Працюючи із містами-побратимами, ми багато питань перевели в конкретну площину реалізації. Так, наша делегація брала участь черговий раз у святкуванні днів міста-побратима Ростова-на-Дону. Там ми зустрічалися з українською діаспорою, яка проживає на території міста», - повідомив мер.

Він зазначив, що в рамках цих урочистостей і був відкритий український клас у одній із ростовських шкіл.

«У школі №7 Пролетарського району (м. Ростов-на-Дону), яка носить ім`я героя України Олексія Береста, який поставив Червоний прапор на Рейхстагу й загинув у мирний час, рятуючи дитину, там ми відкрили український клас», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він також повідомив, що донецька влада поклопоталася про підручники для першокласників, які вчитимуться в цьому класі.

«Цей клас укомплектували повністю всіма необхідними підручниками, наочною допомогою, й першокласники почали навчання», - зазначив мер Донецька.