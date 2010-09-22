Дорадча діяльність у сільському господарстві зазнає змін

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону «Про внесення змін до закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” даний законопроект проголосувало 227 народних депутатів із 420, зареєстрованих у сесійній залі.

У даному проекті закону викладено в новій редакції термін «сільськогосподарська дорадча рада». Завдяки цьому структурні підрозділи аграрних навчальних закладів і науково-дослідних установ будуть долучені до кола суб’єктів сільськогосподарської дорадчої служби.

Даним законопроектом передбачається на законодавчому рівні врегулювати питання укладення відповідних угод і договорів щодо надання соціально спрямованих дорадчих послуг із закладами освіти та науковими установами як юридичними особами, підрозділи яких виконуватимуть зазначені роботи.