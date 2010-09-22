У нових будинках не знадобляться 3-4-кімнатні квартири

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» планує розробити проект житлових будинків, в яких понад 90% квартири будуть одно- і двокімнатними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на прес-конференції віце-президент ХК «Київміськбуд» Сергій ДРАЧ.

«Ми сьогодні бачимо проектування будинків саме 1-2-кімнатних. Їх має бути більш як 90%, тому що сьогодні на ринку практично зупинено процес придбання інвесторами 3-4-кімнатних і більших квартир. Тому в всіх проектах, що розробляються, ми оптимізуємо технічне завдання і закладаємо 1-2-кімнатні квартири», – сказав він.

Віце-президент компанії додав, що такий підхід накладає ряд додаткових зобов`язань, зокрема, збільшення кількості паркомісць, дитячих майданчиків тощо.

«Ми працюватимемо над оптимізацією цих рішень, аби вийти на ринок з тим продуктом, який потрібен покупцеві», – наголосив він.