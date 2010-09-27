Росія готова повністю забезпечити Китай газом

Росія готова повною мірою забезпечити зростання споживання газу Китаєм, заявив у Пекіні віце-прем`єр РФ Ігор Сєчін.

"У Китаї основним енергоносієм є вугілля, тому практично немає ніяких обмежень щодо зростання споживання газу в Китаї, газ має Російська Федерація в повному об`ємі, необхідному для розвитку китайської економіки", - сказав Сєчін журналістам, коментуючи хід переговорів з Китаєм щодо газу.

Він повідомив, що комерційні контракти щодо газу між РФ і КНР можуть бути підписані до середини наступного року. Постачання російського газу до Китаю може початися з 2015 року, якщо по всіх елементах буде знайдено домовленість.

Ігор Сєчін супроводжує президента РФ Дмитра Медведєва під час офіційного візиту голови російської держави до КНР.