Росія готова повністю забезпечити Китай газом

06:33, 27 вересня 2010
Суспільство
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Якщо по всіх елементах буде  домовленість

Росія готова повною мірою забезпечити зростання споживання газу Китаєм, заявив у Пекіні віце-прем`єр РФ Ігор Сєчін.

"У Китаї основним енергоносієм є вугілля, тому практично немає ніяких обмежень щодо зростання споживання газу в Китаї, газ має Російська Федерація в повному об`ємі, необхідному для розвитку китайської економіки", - сказав Сєчін журналістам, коментуючи хід переговорів з Китаєм щодо газу.

Він повідомив, що комерційні контракти щодо газу між РФ і КНР можуть бути підписані до середини наступного року. Постачання російського газу до Китаю може початися з 2015 року, якщо по всіх елементах буде знайдено домовленість.

Ігор Сєчін супроводжує президента РФ Дмитра Медведєва під час офіційного візиту голови російської держави до КНР.

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