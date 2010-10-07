Суд оштрафував громадянина, який напав на журналістів

1 жовтня Жовтневий районний суд Дніпропетровська засудив до сплати штрафу в сумі 850 грн. в дохід держави громадянина, який перешкоджав професійній діяльності журналістів. Про це УНІАН повідомили в прокуратурі Жовтневого району Дніпропетровська.

Згідно з повідомленням, 3 червня 2010 р. громадянин “атакував” знімальну групу програми «Акцент медіа», яка виходить на одному з місцевих телеканалів. При цьому зловмисник пошкодив камеру оператора.

За фактом навмисного перешкоджання законній діяльності журналістів прокуратура Жовтневого району порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України.