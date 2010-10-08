Фінансисти занепокоєні загрозою "валютних воєн"
03:03, 08 жовтня 2010Суспільство
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Ця тема стане у Вашингтоні головною
Світові фінансисти занепокоєні напруженістю, що виникла між деякими країнами з питань валютно-фінансової політики, повідомляє Радіо "Свобода".
Очікується, що ця тема стане основною на нараді міністрів фінансів і голів центральних банків країн світу. Нарада відкривається у п`ятницю у Вашингтоні.
Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік Стросс-Кан зазначив напередодні зустрічі, що найбільш гострим є питання про курс китайського юаня, який Євросоюз і США вважають штучно заниженим.
Президент Світового банку Роберт Зеллік заявив про небезпеку "валютних воєн", які можуть дестабілізувати світову економіку.
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