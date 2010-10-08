Фінансисти занепокоєні загрозою "валютних воєн"

Світові фінансисти занепокоєні напруженістю, що виникла між деякими країнами з питань валютно-фінансової політики, повідомляє Радіо "Свобода".

Очікується, що ця тема стане основною на нараді міністрів фінансів і голів центральних банків країн світу. Нарада відкривається у п`ятницю у Вашингтоні.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік Стросс-Кан зазначив напередодні зустрічі, що найбільш гострим є питання про курс китайського юаня, який Євросоюз і США вважають штучно заниженим.

Президент Світового банку Роберт Зеллік заявив про небезпеку "валютних воєн", які можуть дестабілізувати світову економіку.