Попов заслав аудит на Київміськбуд і Київенергохолдинг

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив голові наглядових рад підприємств “Київміськбуд” та “Київенергохолдинг” Єгору РУСИНУ провести фінансово-економічний аудит роботи вказаних компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення О.ПОПОВ дав сьогодні на зустрічі з Є.РУСИНИМ, що відбулась в КМДА.

О.ПОПОВ відзначив важливість вказаних компаній для територіальної громади міста. За його словами, робота з повернення акцій комунальних підприємств Києву буде продовжуватись з боку КМДА.

В той же час, за словами О.ПОПОВА, необхідно визначитись щодо подальших дій, пов’язаних з налагодженням стабільної роботи “Київміськубуду” та “Київенергохолдингу”.

Про всі виявлені порушення під час аудиту О.ПОПОВ попросив Є.РУСИНА повідомляти у правоохоронні органи, щоб в найкоротші терміни ці порушення були ліквідовані.

О.ПОПОВ запропонував керівнику наглядової ради “Київміськбуду” на час проведення аудиту компанії відсторонити від управління нею тих, хто до цього часу нею керував, і до ранку завтрашнього дня внести пропозиції щодо нового складу членів правління “Київміськбуду”.

Що стосується “Київенергохолдингу”, то, за словами О.ПОПОВА, необхідно розглянути всі договірні відносити, які мала компанія за останній час. «Нам треба детально розібратися в тому, чи є на сьогоднішній день будь-яка загроза щодо використання акцій, які належать місту, і їх подальшого можливого вилучення. Ми при такій інформації матимемо можливість захистити інтереси киян, щоб акції були повернуті, і люди, що мали відношення до таких спроб, якщо вони будуть виявлені, безумовно, понесли покарання», - зазначив О.ПОПОВ.

Він підкреслив, що столична влада буде діяти в даному питанні жорстко і динамічно. Перший заступник голови КМДА попросив Є.РУСИНА в стислі терміни вже поінформувати про результати перевірки компанії “Київенергохолдинг”, а також щотижня надавати оперативну інформацію про роботу цього холдингу.

На зустрічі О.ПОПОВ пообіцяв Є.РУСИНУ, що столиця вже найближчим часом розрахується з “Київміськбудом” за всі виконані роботи за договірними відносинами.

За свого боку Є.РУСИН запевнив, що виконано всі поставлені завдання і що він має намір скликати збори акціонерів підприємства “Київенергохолдинг”, щоб змінити його керівництво.

На це О.ПОПОВ відреагував: «Якщо потрібна допомога правоохоронних органів, у нас є порозуміння відносно наших подальших дій. Тому телефонуйте, я буду реагувати на ваші пропозиції».