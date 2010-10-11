На Волині інспектори ДАІ мали пригоду з п'яним прикордонником

На Волині інспектори ДАІ затримали нетверезого прикордонника, який чинив їм опір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, інцидент стався 8 жовтня близько 4-ї години ранку у с. Суходоли Володимир-Волинського району.

Зокрема, працівники дорожньо-патрульної служби зупинили за порушення Правил дорожнього руху водія автомобіля “Фольксваген Т-4”. Доки інспектори пояснювали водію суть порушення та складали адміністративний протокол, з мікроавтобусу вийшов п`яний пасажир у формі прикордонника й почав погрожувати працівникам ДАІ. Він поводився настільки агресивно, що розірвав формений одяг на одному з інспекторів, стверджують в Департаменті ДАІ.

Відповідно до ст. 12, 13, та 14 Закону України “Про міліцію”, працівники ДАІ застосували до порушника спецзасоби (“кайданки”) та доставили до медичного закладу для освідчення на стан сп`яніння.

У Володимир-Волинській центральній лікарні медики констатували у правопорушника сильний стан сп`яніння та алкогольне отруєння.

Наразі триває слідство та вирішується питання щодо порушення кримінальної справи, поінформували в ДАІ.