У ФДМУ назвали суму, за яку з радістю збудуть з рук Укртелеком

Фонд державного майна України планує одержати від продажу 92,791% держпакету акцій ВАТ «Укртелеком» 11-12 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, якщо Фонду вдасться одержати від реалізації держпакету «Укртелекому» "між 11 і 12 млрд.", даний продаж можна буде вважати «успішним».

О.РЯБЧЕНКО також зазначив, що не слід очікувати, що в даному конкурсі візьме участь величезна кількість компаній. За його оцінкою, їх кількість не перевищить 5.

Голова ФДМУ також підтвердив, що, серед інших, «Укртелекомом» цікавилися такі компанії, як СКМ і «Астеліт».

За його словами, конкурсні умови розроблялися приватизаційною комісією, тому серед них з`явилися деякі вимоги від державних структур, що регулюють ринок зв`язку.

О.РЯБЧЕНКО також додав, що якби ФДМУ жорсткіше відстоював свої позиції під час розробки конкурсних умов, можливо, продаж «Укртелекому» був би перенесений на рік.

Кажучи про вимоги, що містяться в конкурсних умовах, щодо недопущення до конкурсу компаній, в яких українська або інша держава володіє пакетом більш як 25%, голова ФДМУ зазначив, що таким чином приватизаційна комісія вирішила прирівняти як українських учасників, яким така вимога висувається на підставі чинного українського законодавства, так і зарубіжних.

За оцінками О.РЯБЧЕНКА, виконання ще однієї конкурсної умови про виділення спецзв`язку зі складу приватизованого підприємства обійдеться його покупцю в суму близько 200 млн. грн.

Він також зазначив, що стартова ціна держпакету «Укртелекому» була визначена на підставі котирувань його акцій на українських біржах у день засідання приватизаційної комісії, яке відбулося минулого тижня.

У цілому, О.РЯБЧЕНКО висловив упевненість, що даний конкурс відбудеться і «Укртелеком» одержить нового ефективного власника.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакету акцій ВАТ «Укртелеком». Про це йдеться в офіційному виданні ФДМУ (номер від 13 жовтня ц.г.).

Початкова ціна пакету держакцій "Укртелекому" становить 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс відбудеться 28 грудня 2010 року.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

У 2009 році дохід компанії становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.