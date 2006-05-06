Українське міністерство виступає на боці німецької компанії

Міністерство транспорту і зв`язку України виступає на боці німецької компанії «Люфтганза» у суперечці з «Дніпроавіа». Про це заявив сьогодні міністр транспорту і зв`язку Віктор БОНДАР журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, він відзначив, що рішення судів, що забороняють польоти «Люфтганзи» до України, на його думку, не відповідають міжнародним нормам.

«Так не можна робити, якщо ми хочемо працювати в Європі, маємо бажання, щоб наші літаки літали туди без обмежень, то необхідно трохи дотримуватися міжнародних норм, - заявив міністр. - Тому міністерство опротестовує (рішення судів – УНІАН) і виступає в цій ситуації на боці “Люфтганзи», - заявив В.БОНДАР.

При цьому В.БОНДАР відзначив, що Україна має претензії до німецьких авіаційних властей з питання обмеження польотів наших авіакомпаній. «Але водночас ми повинні розуміти, що це питання компромісу – ми маєм дати такі самі можливості для польотів до України, як і вони дають можливості для польотів українських авіакомпаній до Європи», - додав він.

Міністр заявив, що питання буде вирішено відповідно до міжнародних норм, «і ми забезпечимо польоти ”Люфтганзи” до України».

Нагадаємо, 31 жовтня 2005 року авіакомпанія "Дойче Люфтганза Акциенгезельшафт" (Німеччина) відкрила регулярний рейс Дніпропетровськ – Франкфурт-на-Майні, одержавши дозвіл в Державіаслужбі і Дніпропетровській облдержадміністрації. Раніше цей рейс обслуговувала авіакомпанія «Дніпроавіа».

На думку представників ВАТ «АК «Днеправіа», ця ініціатива «Люфтганзи» "ігнорує принципи узгодження умов сумісної експлуатації повітряної лінії з іншим призначеним перевізником».