ЄС дорікає Україні, що вона знехтувала обов'язками члена СОТ

Європейська комісія стурбована обмеженнями, введеними українською владою на експорт зернових.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив представник Єврокомісії Джон КЛЕНСІ.

«Єврокомісія направила листа українському Міністерству закордонних справ 20 серпня 2010 року щодо додаткових кількісних обмежень на зернові, запроваджені українською владою. Лист був спрямований на те, аби нагадати Україні, що як член Світової організації торгівлі вона зобов`язана виконувати вимоги СОТ, зокрема, положення, що забороняють кількісні обмеження, включені у Генеральну угоду по тарифах і торгівлі та угоду СОТ по сільському господарству», - сказав представник Єврокомісії.

Він зазначив, що виправдання для тимчасових кількісних обмежень на експорт продовольства дуже обмежені.

За словами представника Єврокомісії, такі заходи можуть застосовуватися лише на науковій основі, зокрема, для запобігання критичному дефіциту продовольства.

«У той же час, здається, що заходи, запроваджені українською владою, були введені на нечіткій законодавчій базі і без наукового обґрунтування. Це призвело до складнощів на зерновому ринку і створило великі проблеми для експортних операцій з початку серпня 2010», - сказав Дж.КЛЕНСІ.

Він зазначив, що Європейський Союз у своєму листі висловив серйозну стурбованість, підкресливши, що торговельні заходи мають бути пропорційними і адекватними.

«Прозорість і передбачуваність дій держави є базою для стабільних операцій на міжнародному ринку», - підкреслив представник Єврокомісії.

Ще один представник Єврокомісії на умовах анонімності повідомив, що формально обмеження Україною на експорт зернових були запроваджені лише у жовтні – через два місяці після введення перших неофіційних обмежень.

При цьому, за словами джерела, згідно зі статтею 12 Угоди СОТ по сільському господарству, Україна мала б попереджати Комітет СОТ з сільського господарства напередодні запровадження обмежень. «Наскільки нам відомо, таких повідомлень зроблено не було», - підкреслив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Європейська комісія підтвердила, що Україна має право на введення квот на експорт зерна.

«Квотування експорту стратегічної для країни продукції в таких умовах - це абсолютно цивілізована практика, яку повністю розуміють і підтримують зарубіжні партнери України. Єврокомісія звернулася до уряду з листом, в якому підтвердила наше право вводити квоти, і лише просить швидко організувати прозорий процес надання квот. Саме так ми і робимо», - сказав М.АЗАРОВ.

18 жовтня уряд оприлюднив постанову від 4 жовтня № 938 «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню, до 31 грудня 2010 р.».

Документом встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в обсязі 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн. Квота на експорт гречки встановлена в обсязі 1 тис. тонн.

Квоти на експорт зерна з України введені строком до 31 грудня 2010 р. При цьому Міністерство аграрної політики допускає продовження квот на 2011 рік.