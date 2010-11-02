У Києві вирішують, що робити з бездомними тваринами

Столична влада розробляє нову концепцію поводження з бездомними тваринами.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це сказав заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

«Уже проведено кілька зустрічей з представниками громадських зоозахисних організацій столиці. Враховуючи результати цих переговорів, ми взялися за розробку нової удосконаленої схеми поводження з безпритульними тваринами, яка передбачає відлов, стерилізацію, утримання тварин”, - поінформував А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, коли концепція буде готова, її винесуть на обговорення з киянами та зоозахисниками в режимі громадських слухань, після чого буде прийнято спільне рішення.

Разом з тим, заступник голови КМДА підкреслив, що столична влада вживатиме дієвих заходів, щоб випадки нападів бездомних тварин на киян більше не повторювалися. Зокрема, буде активізовано роботу профільних міських служб та ЖЕКів.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня представники зоозахисних організацій вкотре пікетували Київську міську державну адміністрацію з вимогами припинити знищення бездомних тварин у столиці.

Реалізація міської програми зі стерилізації бездомних тварин в Києві розпочалась 2008 р. Вона розрахована на три роки. Водночас, через брак коштів у бюджеті столиці програма не виконується.

8 жовтня 2010 року А.ГОЛУБЧЕНКО після чергової зустрічі з громадськими зоозахисними організаціями пообіцяв, що влада столиці перейматиме польський досвід поводження з бездомними тваринами.