ГПУ завершила слідство у справі екс-урядовця: збитки - понад 70 млн

Генеральна прокуратура завершила розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього тимчасово виконуючого обов`язки міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА та арбітражного керуючого державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» М. у службових зловживаннях та посібництві у незаконному відчуженні майна під час його санації.

Про це їм оголошено 1 листопада 2010 року, повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури.

У ході досудового слідства встановлено, що обвинувачений В.ІВАЩЕНКО у листопаді минулого року, обіймаючи вказану посаду, зловживаючи службовим становищем, усупереч інтересам служби та в порушення вимог Законів України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і «Про приватизацію державного майна», підписав складений керуючим санацією М. план санації, яким передбачено реалізацію державного майна, що складає цілісний майновий комплекс зазначеного підприємства, у тому числі трьох причалів, бомбосховища та будівлі, яка забезпечувала розміщення і збереження мобілізаційних матеріальних резервів, що не дозволялось за процедурою санації, стверджують у ГПУ.

Внаслідок незаконних дій обвинувачених майно державного підприємства було реалізовано одній із приватних комерційних структур, що завдало збитків державі на суму 70,9 млн. грн.

Стосовно обох обрано запобіжний захід – взяття під варту.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня було порушено кримінальну справу стосовно В.ІВАЩЕНКА за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

29 жовтня адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО заявив, що оскаржить в апеляційному порядку порушення кримінальної справи проти свого підзахисного.