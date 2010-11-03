Сьогодні Комітет ВР розгляне проект Податкового кодексу

3 листопада о 15.00 відбудеться засідання Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, на якому розглядатиметься проект Податкового кодексу України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі профільного парламентського комітету.

«Слід зазначити, що до Комітету надійшло 4 тис. 320 поправок від 136 народних депутатів України», - сказав голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК.

Члени робочої групи із закінчення розроблення проекту Податкового кодексу за останній місяць провели більше 20 засідань, додав він.

«Засідання Комітету буде відкритим, запрошуються представники ЗМІ за умов вчасної акредитації в прес-службі Комітету», - підсумував В.ХОМУТИННІК.

Акредитація представників ЗМІ проводиться за телефоном: (067) 501-00-20.