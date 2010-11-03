Єврорегіон "Донбас" стане четвертим вздовж периметру кордону

Керівники Ростовської і Луганської областей підписали угоду про створення Єврорегіону «Донбас».

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації і преси Міністерства закордонних справ РФ.

«Днями в російсько-українських прикордонних зв`язках сталася важлива подія. 29 жовтня 2010 року керівники виконавчих і законодавчих органів влади Ростовської і Луганської областей скріпляли своїми підписами Угоду про створення Єврорегіону «Донбас», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що це вже четвертий Єврорегіон, сформований по периметру російського кордону, слідом за єврорегіонами «Дніпро» (Брянська, Чернігівська і Гомельська область Білорусі), «Слобожанщина» (Білгородська і Харківська області), «Ярославна» (Курська і Сумська області).

«Ця угода вносить значний внесок у скарбницю багатогранної співпраці наших країн, яка останнім часом послідовно і упевнено набирає обороти у різних сферах, у тому числі і в загальноєвропейському контексті», - наголошується у повідомленні.

Також зазначається, що основне завдання нового трансграничного об`єднання – реалізація спільних проектів в таких сферах, як регіональна економіка, нові технології, комунікації, транспорт, зв`язок, наука, культура, освіта, захист навколишнього середовища, ліквідація надзвичайних ситуацій, стихійних лих та їх наслідків.

Створення Єврорегіону «Донбас» йде також в руслі цілого ряду доручень з розвитку і вдосконалення прикордонної співпраці, які дали Президенти Російської Федерації і України на зустрічі з керівниками прикордонних регіонів Росії і України 21 квітня 2010 року в Харкові, під час міждержавних консультацій на вищому рівні в м. Глухів Сумської області і Завідово 17-18 вересня 2010 року, на Першому російсько-українському міжрегіональному економічному форумі у Геленджику 4 жовтня 2010 року, відзначають російські дипломати.

«Виходимо з того, що формат трансграничної взаємодії вздовж російсько-українського кордону розширятиметься і далі. Хотілося б побажати Єврорегіону «Донбас» успіхів у досягненні поставлених цілей на користь забезпечення життєдіяльності регіонів і людей, що там проживають», - зазначається у повідомленні МЗС РФ.