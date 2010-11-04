Припущення про сибірку на півдні країни не підтвердилося

Причиною загибелі 29 корів, що належать власникам приватних осель у Снігирівському районі Миколаївської області, стало переїдання тваринами зерна пшениці, а не сибірка.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Миколаївської державної ветеринарної лабораторії Валерій МАЛАЙ.

За його словами, 22 жовтня на приватних садибах району проводилася вакцинація великої рогатої худоби проти сибірки, тому відразу припустили, що причиною загибелі була саме ця хвороба.

24 жовтня тварин вивели пастися на поле з незібраною пшеницею, де корови об`їлися зерна і колосків і забили один з відділів шлунку – «книжку». В результаті атонії – зупинки травного процесу - тварини почали гинути, незважаючи на лікування, що проводилося.