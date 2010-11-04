МНС Криму заборонило страйкбол у катакомбах поблизу Керчі

Кримське управління МНС заборонило влаштовувати гру у страйкбол 5-7 листопада в Багеровських каменоломнях в Криму.

«Багеровські катакомби є необладнаними і несуть реальну небезпеку для життя і здоров`я людей», - зазначається у повідомленні управління, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Протяжність каменоломень перевищує 20 кілометрів, на їх території є колодязі в кілька десятків метрів.

«Перебувати в них (катакомбах) і орієнтуватися можуть лише підготовлені і навчені фахівці», - зазначається у прес-релізі.

МНС також заявляє, що використання піротехніки під землею може призвести до обвалу, часткового обвалення, задимлення і загазованості підземних галерей, і люди «не зможуть вийти до виходів».

МНС Криму також повідомляє, що про неможливість проведення таких ігор поінформовані органи внутрішніх справ і прокуратура.

Раніше на деяких веб-сайтах з`явилася інформація про проведення з 5 по 7 листопада страйкбол-гри у каменоломнях з ймовірною участю більш як 800 осіб.