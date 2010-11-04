Результати виборів у Комсомольську

У Комсомольську Полтавської області мером міста переобрано Сергія СУПРУНА.

Про це УНІАН повідомили к прес-службі міськвиконкому Комсомольська.

За їх інформацією, він набрав 62,48% голосів виборців.

«Ігор ПАВЛЕНКО одержав 7,1%, Анатолій МОШЕНЕЦЬ – 3,4%, Олексій ІГНАТОВ – 2,7%. Водночас не підтримали жодного кандидата 24,2% виборців. Вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, які відбулися 31 жовтня в Комсомольську, визнано на засіданні Комсомольської міської виборчої комісії такими, що відбулися», – відзначають у прес-службі.

За їх інформацією, на виборах до Комсомольської міськради Партія регіонів одержала 35,45%, СПУ – 25,94%, КПУ – 6,61%, ВО «Батьківщина» – 5,37%, «Фронт Змін» – 4,53%. Депутатські мандати розподілятимуться згідно з квотою.