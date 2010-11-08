В Україні презентували проект «З любов'ю до жінки»

У Рівному відкрито V Міжнародну фотовиставку «З любов`ю до жінки». На ній представлено роботи 69 відомих фотомайстрів з України, Аргентини, Бангладеш, Німеччини, Угорщини, Індії, Ізраїлю, Італії, Нідерландів, Польщі, Румунії, Росії, Іспанії, Шрі-Ланки, Тайваню.

Організував фотовиставку львів’янин Юрій ТІТОВЕЦЬ, який за фахом працює лікарем-гінекологом й очолює медичний центр "Клініка Юрія Тітовця".

Як сказав Ю.ТІТОВЕЦЬ кореспонденту УНІАН, проект "З любов`ю до жінки" створено для того, щоб виразною силою фотографії привернути увагу соціуму й громадськості до проблем прекрасної половини людства, до їх переживань, радощів та успіхів, підкреслити чарівність і неповторність жінки, незалежно від національності, добробуту й країни її проживання.

У цьому проекті важливу роль відіграє і соціальна складова. Вона полягає у тому, що одночасно проводять різноманітні благодійні аукціони, аби виручені кошти направити на реалізацію тих чи інших проектів для допомоги жінкам.

“Мені дуже приємно презентувати цьогорічний салон у Рівному”, — сказав Ю.ТІТОВЕЦЬ. — Цього разу виставка особлива, адже після Рівного вона вирушить у тур іншими містами України”.