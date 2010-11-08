У Рівному горіла електричка

На залізничній станції Рівне учора горів приміський дизель-потяг сполученням “Удрицьк-Здолбунів”.

Як повідомила кореспонденту УНІАН чергова по залізничному вокзалу станції Рівне Світлана Авраменко, загорілася гума в міжвагонному просторі, скоріш за все, через кинутий туди непогашений недопалок. Загасити загоряння залізничникам вдалося власними силами.

Щоправда, хтось із пасажирів викликав на допомогу рятувальників з Управління МНС в Рівненській області. Ті прибули миттєво, але для них і двох пожежних машин роботи вже не було.

Відправлення приміського потяга сполученням “Удрицьк-Здолбунів” було затримано на півгодини.

Після того, як пожежу було ліквідовано, потяг продовжив свій маршрут. Ніхто з пасажирів і залізничників не постраждав.

Наразі винуватця надзвичайної події шукає міліція.