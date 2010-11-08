На Полтавщині суддя врізався в дерево і згорів в автомобілі
14:26, 08 листопада 2010Суспільство
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Причина - перевищення швидкості
У Полтавській області в автомобільній аварії загинув 34-річний суддя Чорнухинського районного суду, житель м. Лубни.
Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, відзначивши, що ДТП сталося 7 листопада о 14-й годині на автодорозі поблизу села Вороненцев Оржицького району.
За даними правоохоронців, в даний час відомо, що загиблий згорів у результаті пожежі, що виникла після зіткнення легкового автомобіля ВАЗ з деревом. За попередніми даними, через перевищення швидкості водій з`їхав у кювет, де автомобіль зайнявся після зіткнення з деревом.
Обставини автомобільної аварії з`ясовуються.
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