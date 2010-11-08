На Полтавщині суддя врізався в дерево і згорів в автомобілі

У Полтавській області в автомобільній аварії загинув 34-річний суддя Чорнухинського районного суду, житель м. Лубни.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, відзначивши, що ДТП сталося 7 листопада о 14-й годині на автодорозі поблизу села Вороненцев Оржицького району.

За даними правоохоронців, в даний час відомо, що загиблий згорів у результаті пожежі, що виникла після зіткнення легкового автомобіля ВАЗ з деревом. За попередніми даними, через перевищення швидкості водій з`їхав у кювет, де автомобіль зайнявся після зіткнення з деревом.

Обставини автомобільної аварії з`ясовуються.