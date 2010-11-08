Виборчком оголосив прізвище обраного мера Львова

Міським головою Львова вдруге обрано Андрія САДОВОГО.

Про це повідомили УНІАН у Львівській міській територіальній виборчій комісії.

Як зазначається у повідомленні, за чинного міського голову, який висувався від Республіканської християнської партії, А.САДОВОГО проголосували 121 тис. 237 виборців, за кандидата від Партії регіонів Петра ПИСАРЧУКА – 65 тис. 522 виборців, за кандидата від ВО «Свобода» Юрія МИХАЛЬЧИШИНА - 27 тис. 819 виборців.

Натомість на виборах до Львівської міської ради в багатомандатному окрузі перемогу здобула ВО «Свобода», за яку проголосували 80 тис. 249 виборців.