Виборчком оголосив прізвище обраного мера Львова
16:47, 08 листопада 2010Суспільство
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За нього - 121 тис. 237 виборців
Міським головою Львова вдруге обрано Андрія САДОВОГО.
Про це повідомили УНІАН у Львівській міській територіальній виборчій комісії.
Як зазначається у повідомленні, за чинного міського голову, який висувався від Республіканської християнської партії, А.САДОВОГО проголосували 121 тис. 237 виборців, за кандидата від Партії регіонів Петра ПИСАРЧУКА – 65 тис. 522 виборців, за кандидата від ВО «Свобода» Юрія МИХАЛЬЧИШИНА - 27 тис. 819 виборців.
Натомість на виборах до Львівської міської ради в багатомандатному окрузі перемогу здобула ВО «Свобода», за яку проголосували 80 тис. 249 виборців.
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