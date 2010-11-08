Києву знову прикрутили газ

В АК “Київенерго” заявляють, що причиною зниження температури гарячої води в оселях киян сталося через обмеження тиску газу в зв’язку з боргом компанії перед газовиками.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту корпоративних комунікацій АК «Київенерго».

“За останні дні значно збільшилась кількість звернень громадян до call-центру Київенерго щодо зниження температури гарячої води в оселях. Причиною цього є зниження газовиками тиску газу на теплоелектроцентралях Київенерго”, - зазначають в компанії.

В розповсюдженому нею повідомленні пояснюється, що через заборгованість міста у 860 млн. грн. з компенсації різниці між встановленим тарифом та витратами на виробництво теплової енергії, Київенерго не може вчасно та повною мірою розрахуватись з газовиками за борг минулого опалювального сезону.

“Нестача газопостачання також впливає на баланс виробництва електричної енергії компанією. Це є неприпустимим з урахуванням того, що за так званий «електричний газ» (паливо для виробництва електричної енергії) Київенерго не має боргів”, - відзначають в енергокомпанії.

В Київенерго в чергове зазначають, що прибуток за 9 місяців поточного року, який компанія отримала за рахунок перерахування містом компенсації з різниці в тарифах “залишився тільки на папері, адже того ж дня всі кошти Київенерго перерахувала ДК «Газ України» на погашення боргу за паливо”.

Також на підприємстві нагадують, що у 2010 р. рівень оплати Київенерго за спожитий газ становить 80%. Але з початком опалювального сезону споживання палива значно збільшується, і існуючий борг швидко накопичується. До того ж залишається 1,7 млрд. грн. боргу споживачів за спожиті тепло та електроенергію.

Між іншим в компанії зазначають, що за умов зниження тиску газу, ЖЕКам постачається менша кількість гігакалорій, і відповідно до цього відбувається розрахунок за теплову енергію.

“Підкреслюємо також, що нарахування та розрахунки безпосередньо з населенням здійснюють житлово-експлуатаційні організації, а не Київенерго. Таким чином, з приводу перерахувань, в разі так званого «недогріву» радимо звертатися безпосередньо до житлових організацій”, - говориться в повідомленні Київенерго.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада УМГ «Київтрансгаз» почав знижувати тиск газу для теплоелектроцентралей АК «Київенерго». Таким чином тиск газу по ТЕЦ-6 впав на 65,5%, по ТЕЦ-5 — на 57,5%.

На засіданні сесії Київради 4 листопада, де обговорювалась ситуація з початком опалювального сезону в столиці, заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК повідомив, що Київ зобов’язався погасити заборгованість перед «Київенерго» з різниці в тарифах протягом тижня. За його словами, перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ зустрівся з міністром палива та енергетики Юрієм БОЙКОМ, і на цій зустрічі, за словами О.МАЗУРЧАКА, було досягнуто домовленості, що тиск газу в мережах Києва буде відновлено. Натомість столиця повинна за тиждень віддати «Київенерго» 500 млн. грн. боргу за рахунок кредиту банків, що дасть змогу «Київенерго» здійснити свої розрахунки з газопостачальниками.

Разом з тим, за словами О.МАЗУРЧАКА, мерія відмовляється сплачувати “Київенерго” різницю в тарифах, починаючи з 1 серпня цього року (немає рішення НКРЕ про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Києві з 1 серпня ц.р. у зв’язку зі зростанням ціни на газ, що використовується для виробництва тепла). Заступник голови КМДА пояснив, що мерія вирішила лише фіксувати різницю в тарифах і передавати ці дані в Міністерство енергетики для покриття з держбюджету.