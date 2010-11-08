Азаров запевняє, що знайшов у Відні підтримку

Австрія підтримує надання Україні плану дій з введення Європейським Союзом безвізового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявив прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ, коментуючи результати зустрічі з Федеральним канцлером Австрії Вернером ФАЙМАННОМ у Відні.

«Канцлер Австрії підтвердив свою підтримку нашої позиції щодо надання плану дій з безвізового режиму», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він підкреслив, що Федеральний канцлер Австрії також обіцяв сприяти у міру своєї компетенції у питанні про укладання угоди про вільну торгівлі між Україною і ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз розпочали безвізовий діалог наприкінці 2008 року. У травні цього року сторони домовилися про надання Україні плану дій зі скасування візового режиму.

Цей план дій з введення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу планується підписати на саміті Україна-ЄС 22 листопада в Брюсселі.