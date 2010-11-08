Постанова ЦВК: повторне голосування має відбутися цієї неділі

Центральна виборча комісія затвердила роз’яснення щодо окремих питань організації підготовки та проведення повторного голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Текст відповідної постанови ЦВК (№519 від 8 листопада 2010 року) розміщений на її офіційному сайті.

Зокрема, рішення про проведення повторного голосування в одномандатному виборчому окрузі з виборів депутатів сільської, селищної ради, в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті ради, в одномандатному виборчому окрузі з виборів сільського, селищного, міського голови приймається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як на п’ятий день з дня виборів у разі, якщо у відповідному виборчому окрузі найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

Повторне голосування проводиться по кандидатах у депутати, кандидатах на посаду сільського, селищного, міського голови, які набрали у відповідному виборчому окрузі найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців.

Про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як на другий день після його прийняття інформує відповідну раду та виборців у визначений комісією спосіб.

Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий строк після дня виборів (тобто не пізніше, ніж 14 листопада - УНІАН), у порядку, встановленому Законом. При цьому день голосування призначається на неділю.

Повторне голосування проводиться в межах відповідних виборчих округів та виборчих дільниць, зміна яких до проведення повторного голосування не допускається.

Організація підготовки та проведення повторного голосування здійснюється тими ж територіальними та дільничними виборчими комісіями.

У разі проведення повторного голосування передвиборна агітація поновлюється з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування, і припиняється о 24-й годині останньої п’ятниці перед днем голосування.

Передвиборна агітація проводиться за рахунок коштів власних виборчих фондів кандидатів, використання яких поновлюється з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування, та припиняється за день до дня голосування.