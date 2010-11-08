Міліція підтверджує, що бюлетені на смітнику мають справжні печатки

Міліція Хмельницької області перевіряє два факти виявлення можливо необлікованої виборчої документації у Кам’янці-Подільському після виборів до місцевих рад.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Віктор КОВЕРЗЮК.

За його словами, після голосування у Кам’янці-Подільському виявлено 159 бюлетенів на вулиці неподалік виборчої дільниці замотаними у газету, ще 350 - у шкільній сміттєвій урні.

“Причому усі бюлетені були проштамповані печатками із зазначенням номерів виборчих дільниць та мали відмітку на підтримку одного з кандидатів у мери - Ростислава ЯРЕМИ. У першому випадку працівники міліції уже навіть встигли провести експертизу документів, яка засвідчила, що відтиск печатки співпадає з оригіналом, а за другим фактом дослідження ще тривають”, - зазначив він.

Крім того, ще одна скарга на спробу підтасувати результати голосування надійшла від кандидата у депутати по одномандатному виборчому округу № 23 Кам’янця-Подільського. Він повідомив, що під час повторного перерахунку голосів на одній з виборчих дільниць з’ясувалося, що частина виборчих бюлетенів, поданих на його підтримку, зіпсована шляхом проставлення додаткової позначки навпроти прізвищ інших кандидатів.

“За кожним з цих фактів працівники органів внутрішніх справ у встановленому законом порядку проводять перевірки та експертні дослідження, результати яких будуть направлені до прокуратури, котра і буде приймати рішення у відповідності до чинного законодавства”, - сказав В.КОВЕРЗЮК.