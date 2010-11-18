Тепер бюджетні кошти Києва будуть розподілятися за новим принципом

З наступного року бюджетні кошти Києва будуть розподілятися за програмно-цільовим методом, а кредити залучатимуться лише під проекти розвитку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це повідомив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

Водночас, за його словами, "навіть після оптимізації витрат місто не одразу це відчує".

“Зараз ми обмежені прийнятим у травні бюджетом, і вже виходячи з нього приймаємо певні рішення. Але бюджетний процес – це така річ, яка не може давати швидкого ефекту. Навіть після оптимізації витрат, місто не одразу це відчує, адже значні кошти направляються зараз на покриття старих боргів”, – зазначив чиновник.

Він заявив, що до кінця року київська влада планує віддати більше 30% цих боргів.

“Так, на початок жовтня було ліквідовано борги по зарплаті, поступово ліквідується борг перед підрядниками, адже у 2009 році Київ за виконані роботи заборгував 700 млн. грн. До кінця року ми закриємо більше 30% цих боргів, погашення іншої частини включимо до бюджету наступного року”, – сказав Р.КРАМАРЕНКО.

Він додав, що “у більшості випадків ціни по договорам із підрядниками були завищені, і по більшості з них обсяги можна зменшити на 20-30%”. “В основному підрядники без проблем погоджуються знизити кошти”, – зауважив заступник голови КМДА.

Стосовно кредитів він підкреслив, що місто буде залучати їх лише під перспективні проекти, що дадуть значний економічний ефект для міста. Попередня практика накопичувати борги, що використовуються на “проїдання” призвела до багатьох сьогоднішніх проблем міста.

„Брати гроші, які будуть спрямовані на самоокупні проекти – нормальна практика. Зараз ми підбираємо юридичну компанію і фінансових консультантів, які допоможуть нам ефективно працювати із зовнішніми займами”, - зазначив чиновник КМДА.

Так, за його словами, наступного року місто планує залучити ресурси Світового банку та інших інвестиційних банків під енергозберігаючі проекти.

«Ми вважаємо, що наступного року усі кредити, які будуть залучатись містом, мають бути використані на заходи з енергозбереження — утеплення будинків, ремонт і заміну насосного обладнання «Київводоканалу», установка лічильників і ремонт труб у «Київенерго». Все це дає величезний економічний ефект. У Міністерстві житлово-комунального господарства є програма розвитку міської інфраструктури, згідно з якою надається позика на 20 років під 6% із відстрочкою тіла кредиту на 5 років. Це дуже вигідні умови», – додав Р.КРАМАРЕНКО.

При цьому він нагадав, що бюджет міста Києва є одним із небагатьох профіцитних бюджетів, і у випадку столиці треба говорити не про покриття дефіциту, а про обсяги вилучень із бюджету. Наприклад, цього року, таке вилучення заплановане на рівні 6,4 млрд грн.