У Черкасах депутати не змогли провести останню сесію міськради V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати не проголосували за порядок денний сесії, і таким чином упродовж двох годин не змогли розпочати засідання.

Для затвердження порядку денного останнього пленарного засідання їм не вистачило 7 голосів. Після невдалого голосування депутати розійшлися.

У порядку денному налічувалося понад 150 питань, серед яких більша частина – земельні.

За затвердження порядку денного не голосували частина депутатів з фракції Партії регіонів та ВО "Батьківщина".