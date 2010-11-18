У Черкасах депутати не змогли провести останню сесію
16:39, 18 листопада 2010Суспільство
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У порядку денному були земельні питання
У Черкасах депутати не змогли провести останню сесію міськради V скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, депутати не проголосували за порядок денний сесії, і таким чином упродовж двох годин не змогли розпочати засідання.
Для затвердження порядку денного останнього пленарного засідання їм не вистачило 7 голосів. Після невдалого голосування депутати розійшлися.
У порядку денному налічувалося понад 150 питань, серед яких більша частина – земельні.
За затвердження порядку денного не голосували частина депутатів з фракції Партії регіонів та ВО "Батьківщина".
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